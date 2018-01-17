Китай и Южная Корея обрушили рынок криптовалют

Криптовалюты сильно просели за последние сутки. Самая популярная цифровая монета – биткоин – потеряла 25% стоимости. Эксперты связывают резкое падение с введением регулирования рынка криптовалют, а также уходом мелких инвесторов, которые надеялись на колоссальную прибыль, но терпение их закончилось, и они внесли свой вклад в обрушение курса.

По данным платформы CoinMarketCap, биткоин за 16 декабря подешевел на 25,1% до уровня в 10,5 тысячи долларов. К утру монета немного отыграла падение и подросла до 11,03 тысячи долларов. Капитализация биткоина составляет 185,5 млрд долларов. Криптовалюты из первой десятки также показали снижение котировок. Общая капитализация цифровых денег на 08:00 МСК составила 509,8 млрд долларов.

Эксперты, опрошенные РБК, связали такую высокую волатильность с разочарованием мелких инвесторов. Вероятно, те, кто вложился в биткоин, надеялись на повторение декабрьских достижений, тогда курс криптовалюты перевалил за 20 тысяч долларов.

Кроме того, снижение котировок цифровых валют аналитики связываются с негативными новостями о регулировании этого рынка. Так появились сообщения о полном запрете на обращение криптовалют в КНР. Китайские власти, ранее оставлявшие лазейку для прямых операций между покупателем и продавцом, теперь закрывают любые платформы и вытесняют майнеров.

Сказались на интересе инвесторов и слова министра финансов Южной Кореи Ким Дон Ёна. Он заявил о возможном запрете биржевой торговли в стране.

Неутешительный прогноз для держателей криптовалют накануне сделал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор. Он призвал инвесторов приготовиться к возможной потере всех средств, вложенных в биткоины. «Экстремальная волатильность (биткоина – прим.ред) делает его использование в качестве валюты бессмысленным», – отметил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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