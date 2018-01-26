Майнеров в России вычислят по счетам за свет и обложат налогом

Министерство связи и массовых коммуникаций России разрабатывает концепцию по регулированию майнинга – добычи цифровых валют. В документе есть предложения по вычислению майнеров, а также введению налогообложения для такого вида деятельности. Эксперты считают, что интерес государства к крипторынку отпугнет майнеров и они переедут туда, где можно работать без вмешательства властей.

Концепция регулирования майнинга будет представлена правительству 1 февраля, пишут «Ведомости». В документе предлагается вычислять майнеров по структуре потребления электроэнергии, а также потреблению интернет-трафика. Планируется, что таким образом можно будет соотносить мощность майнингового оборудования с количеством цифровой валюты, которое майнер задекларирует на криптобирже.

С добытого майнеры будут платить налог. Пока не определено, как будет называться этот вид сбора для частных лиц, занимающихся создание криптовалюты. Юрлица будут платить налог на прибыль. По словам источника, знакомого с ходом разработки концепции, предлагалось обложить налогом только промышленных майнеров, а частный майнинг освободить от сборов полностью.

Кроме того, в Минкомсвязи обсуждаю идею налоговых каникул – все майнеры не будут платить в казну в течение двух лет, а также получат квоту на электроэнергию и специальный тариф. Отсрочка уплаты налогов поддерживается экспертами. Для крипторынка два года – очень долгий срок, сложно представить, как отрасль цифровых валют изменится за этот период. Уже сейчас добыто около 80% биткойнов, а некоторые криптоденьги могут уйти от майнинга.

К тому же специалисты уверены, что вычислить майнеров не так легко, как кажется. Потребление электроэнергии можно замаскировать, работая в регионе, где расходуют много электричества на отопление жилья, а расход интернет-трафика легко шифруется. Контролировать майнеров еще сложнее.

Помимо этого, Минкомсвязи предлагает определять криптовалюту как нематериальный товар. Такого нет в мировой практике, где цифровые монеты приравниваются к ценным бумагам или денежным единицам. При этом есть страны, где правительство не вмешивается в крипторынок, давая ему развиться. Если российское законодательство будет угрожать бизнесу майнеров, они поедут в Белоруссию, где майнинг легализован, утверждают эксперты.

Как ранее писал «Новый день», разработкой федерального закона «О цифровых финансовых активах» также занимается Минфин. В документе будет прописано определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты. В проекте отмечается, что запрет цифровых денег только создаст условия для использования криптовалют нелегальным бизнесом, в том числе для финансирования терроризма. При этом использовать криптовалюты в качестве платежного средства недопустимо – рубль по-прежнему является единственным законным платежным средством в России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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