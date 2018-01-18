Грабители начали врываться в обменники и требовать «выдать им биткоины»

Хайповость темы криптовалют сказалась на обычных, «офлайновых», грабителях. Воришки пытаются вытащить из касс биткоины.

«Мы сейчас наблюдаем интерес у обычных грабителей, но неумных. Врываются в какие-то пункты выдачи наличных, включая кассы, обменники, и начинают требовать биткоины. «Где у вас биткоины?". Мне известно четыре таких анекдотических случая, которые произошли в России. В Екатеринбурге дама предложила на автовокзале купить биткоины. Предъявила эти «биткоины», в виде монет игрушечных. И обменяла на деньги: «По дешевке продаю, по 5 тысяч. Вы же слышали, что они дорого стоят?" Такой вот способ мошенничества», – рассказал преподаватель кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидат юридических наук Данил Сергеев.

Напомним, жительница Екатеринбурга, купившая «биткоины» на автовокзале, стала не первой жертвой такого обмана. К примеру, в октябре житель города Обнинска купил на улице «биткоины». По словам пострадавшего, торговцы «цыганской наружности» обещали ему огромную прибыль за счет резкого скачка курса криптовалюты. «Биткоинами» оказались сувениры с «Алиэкспресс».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.01.18

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