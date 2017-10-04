В Калужской области цыгане торгуют биткоинами с рук

В Калужской области объявились криптобароны, торгующие «цифровой валютой» с рук. Мошенники предлагают купить монеты со знаком биткоина и обогатиться на бирже. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Житель города Обнинска купил на улице фальшивые биткоины. По словам пострадавшего, торговцы «цыганской наружности» обещали ему огромную прибыль за счет резкого скачка курса криптовалюты.

«Около Аксеновского универмага интеллигентного вида цыгане продают биткоины. Муж купил 2 штуки на 1000 рублей, пришел домой, оказалось, подделка и продать их невозможно. Продавец уверял, что они постоянно дорожают и в ноябре можно заработать несколько тысяч на их курсе», – сообщается в группе «Типичный Обнинск» в соцсети «Вконтакте».

Стоит отметить, что криптовалюта биткоин не имеет физического носителя. Цифровые деньги представляют собой 16-значный код в системе блокчейн. В данный момент один биткоин оценивается в 245 тысяч рублей.

Обнинск, Служба информации РИА «Новый День»

Обнинск. Другие новости 04.10.17

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