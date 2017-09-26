Российские власти временно отказались регулировать криптовалюты

Российские власти решили приостановить работы по введению госрегулирования рынка криптовалют. Об этом сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Пока мы занимаемся легализацией скорее блокчейна с точки зрения его как механизма оформления данных, с тем чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же юридическую силу, как информация, которая хранится в других формах», – цитирует Моисеева РИА «Новости».

Замминистра отметил, что такие решение принял в ходе заседания совета по финансовой стабильности первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Что касается биткоина, то сейчас было принято решение ничего не делать, решили посмотреть. Через неделю будет очередное заседание международного совета по финансовой стабильности, может быть, там какие-то идеи предложат, но в ситуации, когда опыт международного регулирования варьируется от «разрешить хождение наравне с национальной валютой», как в Швеции, до полного запрета как в других странах, конечно, говорить о едином международном тренде (не приходится – прим. ред.)", – сообщил чиновник.

Стоит отметить, что Моисеев ранее выступал за то, чтобы запретить операции с криптовалютой частным лицам. Торговать биткоинами, по его мнению, должны только квалифицированные инвесторы на бирже.

В свою очередь председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума Ассоциации банков России заявила, что криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды. Тогда как экс-министр финансов Алексей Кудрин сравнил инвестиции в цифровые деньги с игрой в казино.

Тем не менее, Госдума выделила 2,5 млн рублей на исследование блокчейна, ICO и рынка криптовалют. Соответствующий конкурс был размещен на сайте госзакупок. Победителю предстоит изучить иностранный опыт использования новых финансовых технологий, проанализировать использование ICO «как устойчивого альтернативного канала мобилизации инвестиционных ресурсов на рынке альтернативных инвестиций» и разработать методику его регулирования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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