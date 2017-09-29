Южная Корея запретила криптовалюты

В Южной Корее действует полный запрет на все первичные размещения в токенах (initial coin offering, ICO), сообщает CNBC. Помимо этого южнокорейские власти заявили о необходимости жесткого контроля торговых операций с криптовалютами. По мнению экспертов, решение можно объяснить опасениями перегрева рынка и волны мошенничеств, связаных с ICO, сообщает Bloomberg.

Стоит отметить, что ICO в последнее время пользуются большой популярностью во всем мире в качестве альтернативного механизма привлечения средств, передает «Интерфакс». Бурное развитие отрасли, слабое понимание принципов ее работы и отсутствие регулирования вызывают опасения во многих странах.

Напомним, в сентябре Центробанк Китая полностью запретил ICO, признав этот процесс незаконным. Регуляторы США, Гонконга и Великобритании взяли время на изучение этого явления и его потенциального влияния на рынки и экономику. Кроме того, комиссия по ценным бумагам и инвестициями Австралии опубликовала рекомендации для эмитентов ICO. В них содержится предупреждение, что потребители должны понимать потенциальные риски, связанные с такими размещениями, и опасаться мошенничества.

Помимо этого, в августе стало известно, что Сингапур намерен приравнять первичное размещение токенов к продаже ценных бумаг.

Справка: Первичное размещение токенов – это выпуск какой-либо компанией виртуальных ценных бумаг или валюты, которые уже продаются за реальные деньги. ICO это средство первичного привлечения инвестиций в проект. Такая форма привлечения средств создана по аналогии с первичным размещением акций на бирже (initial public offering, IPO), но есть у нее и свои особенности.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 29.09.17

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