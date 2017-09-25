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Технологии

Хакеры готовят массовую атаку на крупнейшие компании мира

Хакеры готовят массовую атаку на крупнейшие компании мира

Группа киберпреступников Phantom Squad назвала дату массовой DDoS-атаки на тысячи корпораций по всему миру. Хакеры требуют выкуп в биткоинах, угрожая отключить сайты крупнейших компаний.

По данным специалиста по кибербезопасности Деррика Фармера, массовый взлом назначен на 30 сентября, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Bleeping Computer. Хакеры требуют выкуп в размере 0,2 биткоина (около 720 долларов), в противном случае они грозят обрушить сайты компаний.

Тем временем, эксперты считают, что Phantom Squad лишь запугивают крупнейшие корпорации с целью обогащения, тогда как не обладают достаточной мощью для одновременного запуска DDoS-атак, рассчитанных на такое количество целей.

Специалисты отмечают, что письма с угрозами выглядят также как сообщения группы вымогателей, отправленные летом текущего года. Тогда мошенники представились известной хакерской группировкой Armada Collective, однако массовой атаки так и не произошло, впрочем, киберпреступники все же сумели получить выкуп от некоторых фирм.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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