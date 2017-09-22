СМИ: на компьютерах крымского Совмина майнили биткойны – через Канаду

В оборудовании аппарата Совета министров Крыма нашли вредоносное программное обеспечение, предназначенное для вычисления биткоинов, которые в дальнейшем переводились в денежные средства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно после проверок, проведенных сотрудниками комитета по противодействию коррупции РК, УФСБ России по РК и городу Севастополю, специалистам ГУП РК «Крымтехнологии».

«В наш сервер было встроено вредоносное ПО, которое открывало доступ к нашему контенту. И все бы ничего, но концы нашли в Канаде. На таком объеме нашей памяти в Канаде могла работать целая фирма. Надеемся, что спецслужб не было. В подвале, в хранилище, было запущено более десятка компьютеров, которые давали этот удаленный доступ. Таким образом, они вычисляли биткоины, а потом через киви-кошелек их обналичивали. В итоге заработали они немного, но достаточно, чтобы потерять свою работу», – цитирует председателя комитета Александра Акшатина «Комсомольская правда в Крыму».

Так, были уволены два госслужащих: заведующий отделом аппаратного обеспечения и технической поддержки управления информационными технологиям Аппарата Совмина РК Николай Дусенко и начальник управления информационных технологий Аппарата Роман Цыкунов.

Материалы проверок были направлены в правоохранительные органы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 22.09.17

Два увольнения, одно замещение – в крымском кабмине новые перестановки. / Китайцы подсели на Крым: полуостров принимает очередную делегацию. / Это не шутки: мэр Лукашев примет жителей в маршрутке. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»