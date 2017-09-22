Госдума заказала исследование рынка криптовалют за 2,5 млн рублей

Госдума потратит 2,5 млн рублей на исследование блокчейна, ICO и рынка криптовалют. Нижняя палата парламента РФ объявила соответствующий конкурс, свидетельствует сайт госзакупок.

Максимальная сумма контракта определена в 2,49 млн рублей. Победителю предстоит изучить иностранный опыт использования новых финансовых технологий, проанализировать использование ICO «как устойчивого альтернативного канала мобилизации инвестиционных ресурсов на рынке альтернативных инвестиций» и разработать методику его регулирования.

Кроме того, в ходе исследования планируется выявить угрозы и риски использования технологий блокчейна и ICО, а также варианты противодействия возможным негативным последствиям, в том числе для экономики.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.09.17

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