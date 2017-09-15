Криптовалюты – игра в казино или финансовая пирамида

Рынок криптовалют стремительно развивается. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему Россия не спешит легализовывать цифровые деньги, а «криптоманию» считает опасной. В свою очередь экс-министр финансов Алексей Кудрин сравнил инвестиции в криптовалюту с игрой в казино.

В ходе конференции «Новая повестка развития российских городов» председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин рассказал о своем отношении к цифровым валютам: «Это не вполне пирамида, не по закону пирамиды все развивается. Как любая валюта, которая может расти и падать, у этой валюты нет такой стабильной основы, которая бы сделала ее удобной для работы, поэтому она, конечно, еще претерпит серьезные изменения. Инвестиции в криптовалюты сегодня – это сверхрискованные вещи, я бы сказал, что на сегодняшний день – это казино. Можно выиграть, а можно потерять с такой же вероятностью».

Бывший глава Минфина РФ уточнил, что не собирается инвестировать в цифровые валюты, передает RNS. По его словам, в мире на сегодняшний день существуют шесть тысяч криптовалют. «Есть фермеры, которые создали свои криптовалюты для того, чтобы предоставить кредиты в них каким-то гражданам для покупки своего урожая, но повторяю, сегодня это пока еще неосвоенная зона, и я предполагаю серьезные скачки в курсе этих валют», – добавил глава ЦСР.

Тем временем, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе XV Международного банковского форума Ассоциации банков России заявила, что криптовалюты имеют признаки финансовой пирамиды. «Стоимость во многом растет из-за того, что вовлекаются в эти схемы все большее и большее количество участников. И, конечно, большой вопрос: нужно ли легализовывать? Мы пирамиды, вообще-то, с вами не легализовываем. Надо предупреждать инвесторов о высоких рисках», – цитирует Набиуллину «Прайм».

Глава Банка России пояснила, что цифровые валюты являются по сути высокорискованными, спекулятивными инвестициями. По этой причине регулятор выступает против использования криптовалют в качестве денежного средства при расчетах за товары и услуги. «Мы видим, что криптомания опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют», – отметила Набиуллина.

Ранее против электронных денег, не подкрепленных физическими ценностями, высказывался главный исполнительный директор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон. «Биткоин может стоить хоть 20 тысяч долларов, когда это случится, но проблема в конечном итоге все же назреет. Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения дел», – заявил Даймон на финансовой конференции в Нью-Йорке.

Напомним, в конце августа замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что необходимо запретить операции с криптовалютой частным лицам. Торговать биткоинами, по мнению министерства, должны только квалифицированные инвесторы на бирже. Чиновник отметил, что по сути криптовалюты – это финансовая пирамида. В последнее время, по словам Моисеев, участилось использование цифровых валют для отмывания денег. Введение ограничений на операции с биткоинами позволит обеспечить судебную защиту участникам транзакций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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