Почему взятка криптовалютой не взятка и за что посадят майнера: в Екатеринбурге выступила главная по «крипте» в Госдуме

Государство однозначно будет принимать законы, касающиеся создания и обращения криптовалюты. Пока Минфин называет криптовалюту финансовой пирамидой, Минздрав планирует переводить работу врачей на блокчейн, а сообщество любителей крипты голосует за анархию, профильная рабочая группа в Госдуме пытается придумать что-то полезное и дать электронным деньгам правовую основу. Как это будет выглядеть, за что сейчас майнеры могут попасть за решетку и как продавать за биткоины, не опасаясь внимания силовиков, сегодня на лекции в Ельцин-центре рассказала профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы РФ Элина Сидоренко.

Госдума еще до ухода на каникулы уже думала, что делать с блокчейном и криптовалютами и их узакониванием. Пока какого-то решения нет. Но можно посмотреть на мировую практику. Как отметила эксперт, Япония пошла по пути признания валюты средством платежа, пару лет назад так же решила сделать Европа. Но сейчас от такой модели там отказались, приняв другую – признание криптовалюты товаром или коммоди (биржевой товар). Еще один вариант определения в правовом поле криптовалюты – трактовать ее как нечто, что обладает некоторыми параметрами с перечислением параметров. В США к криптовалюте относятся в основном как к биржевому товару, с которым работают брокеры.

Сидоренко считает, что Россия могла бы пойти по двум последним вариантам. Причем, если считать крипту биржевым товаром, то и предложение минфина о запрете физлицам торговать ей выглядит вполне разумно. По аналогии с обычной валютой – физлицо не торгует валютой на биржах, а покупает в обменнике. Соответственно могут быть криптовалютные брокеры, которые будут следить, в том числе, как исполняется ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Этот же закон не позволяет (и вряд ли это обойдут в ближайшем будущем) обналичивать криптовалюту. И второй момент – рассчитываться криптовалютой нельзя. Фактически сейчас законная сделка с такой валютой – это обмен товара на криптовалюту. Декларировать, к примеру, сделку с квартирой можно только как «я меняю квартиру на биткоины», слово «продажа» практически гарантирует беседу с правоохранительными органами. Покупать в России можно только за рубли.

Второй важный вопрос, которой предстоит решить, – какими налогами криптовалюта должна облагаться. «Я не вижу возможности НДС для криптовалюты, потому что нам сложно заняться регулировкой того, что невозможно отследить. Все равно что в целях сохранения морали и нравственности ввести налог на супружескую измену. Конечно, какую-то малую часть мы получим, но история в основном останется в тени. А когда анонимность [по криптовалюте] похлеще, чем между любовниками, как отслеживать законодательно? Может, просто ввести налог на прибыль – и будет достаточно? Такую модель ввел Сингапур. Но этот вопрос мы еще будем рассматривать с ФНС», – отметила Элина Сидоренко.

Кроме налоговой, правового статуса, говорит эксперт, ждут и силовики. «Даже взятку в криптовалюте как взятку идентифицировать мы не можем. Максимум – как покушение, приготовление к даче взятки, потому что даем фикцию», – объяснила эксперт.

Законодательная база для использования криптовалюты нужна не только государству, но и тем, кто ее использует, – если сейчас кто-то увидит пароль и уведет валюту, то ее теперь уже бывшему владельцу просить защиты у правоохранителей бесполезно, остается только поплакаться друзьям. При этом процессу узаконивания крипты мешает, в том числе, и криптосообщество – заявлениями, что у них принцип децентрализации, никакая власть им не нужна, «у нас анархия». Но даже Европарламент заявил, что криптовалюта может быть пущена в оборот только в условиях идентификации. «Анархия уходит в прошлое, вам надо мириться с тем, что такой свободы уже больше не будет»,– отметила юрист.

Заодно Сидоренко объяснила аудитории, грозит ли сейчас чем-то по закону майнинг – процесс по созданию криптовалюты. Она привела пример с домашним хозяйством – пока у вас есть корова, вы ее доите, пьете молоко, раздаете его соседям, вы государству не очень интересны. А вот когда вы начнете в серьезных масштабах продавать молоко на рынке, с вас спросят, чем вы занимаетесь и на основании чего, и как у вас с налогами.

«Если кто-то майнит и обменивает в небольших объемах, какая ответственность может быть за то, чего нет? Ответственность будет, только если вы майните за счет электроэнергии соседа», – прокомментировала эксперт. А вот владельцам майнинговых ферм, целых комплексов с огромными мощностями, лучше работать при поддержке юриста.

В заключение беседы юрист еще раз подчеркнула: «Хотите делать крипту – не пишите, что вы за нее что-то покупаете, обменивайте, пока это возможно. Как обмен ракушки на верблюда в древности – никаких проблем, если вас это устраивает. Просто копить сейчас можно, но если с кошелька валюту сопрут, останется только поплакать».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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