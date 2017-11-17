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Пятница, 17 ноября 2017, 14:19 мск

Скандалы и происшествия

Москвич лишился 34 биткоинов во время сделки по их продаже

Москвич лишился 34 биткоинов во время сделки по их продаже
Фото: Reuters

Житель Москвы стал жертвой мошенников, которые хотели купить у него биткоины за наличные деньги. В результате потерпевший лишился криптовалюты, стоимостью 15 млн рублей.

Мужчина договорился о сделке с брокером, тот нашел того, кто готов купить криптовалюту, и свел обе стороны вместе. В ходе встречи покупатель показал деньги – 15,1 млн рублей, тогда продавец перевел 34 биткоина, передает РИА «Новости».

Пока мужчины дожидались подтверждения об окончании операции, в офис зашли несколько неизвестных, забрали деньги со стола и увели второго участника сделки. Они объяснили, что покупатель является мошенником, его давно ищут.

Потерпевший обратился к правоохранителям. Брокер заявил, что давно знает покупателя криптовалюты. Однако полицейские выяснили, что офис был арендован за наличные деньги, а покупатель представился другим именем. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Стоит отметить, что мошенничества с электронными деньгами происходят в России все чаще в последнее время. Так в начале октября в Калужской области цыгане продавали биткоины с рук, обещая покупателям невероятную прибыль на бирже. Оказалось, что криптовалюта представляет собой сувенирные монеты, не имеющие ценности.

Москва, Зоя Осколкова

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