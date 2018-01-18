Криптоограбление в Таиланде: у россиян украли биткоины на 100 тысяч долларов

Несмотря на то, что цифровые валюты не имеют физического воплощения, это не останавливает злоумышленников. Так в Таиланде российские граждане подверглись криптоограблению. Преступники заставили их перевести биткоины на сумму 100 тысяч долларов.

Как заявили пострадавшие в полиции, грабители ворвались в их квартиру на Пхукете и заставили перевести криптовалюту на неизвестный счет. Кроме того, злоумышленники украли три ноутбука и дорогой смартфон, передает The Nation.

Жертвы ограбления не исключают, что грабители также могли быть гражданами РФ. О преступлении стало известно только спустя несколько дней. Когда правоохранители попытались отследить украденный телефон, гаджет уже находился в Малайзии.

Стоит отметить, что все больше преступлений совершается в отношении владельцев криптовалют. В Бразилии грабители банка похитили около 30 тысяч долларов, а прежде чем уйти потребовали выдать им биткоины, сообщает портал Globo. Впрочем, управляющий не рассказал злоумышленникам, как добыть криптовалюту, те не стали настаивать и скрылись с места происшествия.

Тем временем, курс биткоина накануне опустился ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, за одну цифровую монету предлагали 9,96 тысячи долларов. К утру криптоденьги отыграли падение и подросли до 11,3 тысячи долларов.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 18.01.18

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