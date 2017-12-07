Хакеры выкрали с криптобиржи биткоины на 70 млн долларов

Киберпреступники взломали систему по майнингу криптовалют словенской компании NiceHash и похитили примерно 4700 биткоинов. Тем временем, курс самой популярной цифровой валюты поставил новый рекорд, пробив отметку в 15 тысяч долларов.

В NiceHash заявили, что останавливают на сутки работу криптобиржи из-за кражи биткоинов, передает CNBC. Руководство компании уверено, что за ограблением стоят профессиональные компьютерные взломщики.

По данным CoinMarketCap.com, курс биткоина сегодня превысил отметку в 15 тысяч долларов. Таким образом, с начала года он подорожал на 1400%. В общей сложности капитализация рынка этой криптовалюты составляет более 257 млрд долларов.

Аналитики связывают резкий рост биткоина с заявлением оператора основной австралийской биржи об использовании блокчейна для проведения транзакций на фондовом рынке, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, интерес к цифровым деньгам подстегнула новость об успешном испытании сети Lighting Network, которая планирует представить новый способ оплаты с помощью криптовалюты.

Декабрь 7, Зоя Осколкова

Декабрь 7. Другие новости 06.12.17

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