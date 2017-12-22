Биткоиновые качели: криптовалюта за сутки рухнула на 20%, а за пять дней подешевела на треть

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин прочна села на качели: ее курс снова резко обвалился.

За сутки биткоин упал на 22,5%, достигнув на 11:35 мск значения в 13284 доллара, свидетельствуют данные портала CoinMarketCup.

В то же время, согласно данным биржи CoinDesk, курс биткоина за сутки рухнул на 15,17% – до 13200 долларов. Минимальный уровень стоимости криптовалюты за истекшие сутки на этой площадке был зафиксирован на уровне 12504 доллара, но позднее биткоин немного отыграл падение. При этом в понедельник, 17 декабря, биткоин впервые превысил отметку в 20 тыс. долларов, достигнув 20089 долларов. Таким образом, за пять дней криптовалюта подешевела на 34%.

По данным Coinmarketcap, другая криптовалюта Bitcoin Cash за сутки упала на 33,38% – до 2396 долларов.

Капитализация биткоина к 11:35 мск составила 222 миллиарда долларов, сократившись после обвала курса более чем на 20%.

Аналитики Bloomberg связывают падение биткоина с конкуренцией со ставшим независимым в августе текущего года Bitcoin Cash, котировки которого за последние несколько недель взлетели в несколько раз.

Эксперты также указывают, что цифровая валюта негативно отреагировала на сообщения о взломе южнокорейской биржи биткоинов Youbit, в котором заподозрили северокорейских хакеров. Из-за атаки биржа потеряла около 17% активов.

Кроме того, на курс негативно влияют пессимистические прогнозы о ее будущем. Напомним, в минувший вторник сооснователь компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург высказал мнение, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты и «сбросил» все свои биткоиновые запасы. Глава японского Минфина, в свою очередь, заявил, что не считает его надежным активом, передает РИА «Новости». Отметим, что в Стране восходящего солнца биткоин и другие криптовалюты официально признаны платежным средством с 1 апреля 2017 года. Масло в огонь подлили денежные власти Сингапура, предупредив о повышенном риске для инвесторов вложений в криптовалюты, поскольку они не обеспечены реальными активами и не разрешены официально как платежная единица.

Напомним, стоимость биткоина в январе 2017 года составляла тысячу долларов. За год криптовалюта не только неоднократно обновляла исторический максимум, но и переживала резкие падения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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