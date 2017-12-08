Крах биткоина, женщины-начальники и китайский прорыв: банкиры сделали прогноз на 2018 год

Датский инвестбанк Saxo Bank опубликовал предсказания на 2018 год о событиях, вероятность которых сильно недооценивается. По мнению аналитиков, в новом году курс биткоина резко рухнет, Apple сдаст свои позиции самой крупной компании в мире, а женщин, занимающих высокие посты, станет значительно больше.

Финансисты добавили в отчет события, вероятность которых оценивается большинством людей в 1%. Однако на самом деле шанс того, что история сложится именно так, гораздо выше. Подобные доклады Saxo Bank публикует на протяжении 15 лет, пишет ВВС.

Пожалуй, самым значимым событием 2018 года на финансовом рынке может стать крах биткоина. Авторы отчета предрекли рост курса криптовалюты до 60 тысяч долларов, общая капитализация биткоина достигнет 1 трлн долларов. Затем котировки упадут до себестоимости майнинга – около 1000 долларов за биткоин. Аналитики считают, что обрушит цифровую валюту запрет России и Китая на операции с криптовалютами.

Стоит отметить, что накануне биткоин после рекордного роста до 15 тысяч долларов, несколько снизился в цене до отметки в 14,5 тысяч долларов. Впрочем, затем он отвоевал позиции и преодолел планку в 16 тысяч долларов. В целом с начала года биткоин подорожал на 1500%. В общей сложности капитализация рынка этой криптовалюты составляет более 277 млрд долларов.

Кроме того, специалисты Saxo Bank прогнозируют резкое увеличение доли женщин-руководителей. Так число представительниц прекрасного пола в списке гендиректоров Fortune 500 в 2018 году вырастет в два раза, говорится в отчете.

Интерес инвесторов к китайскому рынку будет только расти, предсказывают специалисты. В будущем году американский производитель техники Apple может уступить звание крупнейшей компании мира китайскому интернет-гиганту Tencent.

Китайцев ждет успех и на нефтяном рынке, в частности, как пишут авторы доклада, роль юаня в нефтяных сделках будет возрастать. Как самый крупный импортер этого топлива КНР все чаще заключает контракты на поставки в национальной валюте. В 2018 году Шанхайская международная энергетическая биржа запустит нефтяные фьючерсы, номинированные в юанях.

В то же время на мировом фондовом рынке ожидается резкий обвал. По данным Saxo Bank, 2017 год удивил инвесторов низкой волатильностью, это может говорить о том, что волатильность просто замаскирована. В этом случае в будущем году может повториться ситуация, которая сложилась в конце 80-х, когда американский индекс Dow Jones за день упал более чем на 20%. По мнению авторов доклада, индекс S&P 500 может упасть на 25% за один торговый день.

Что касается политической обстановки, то аналитики ожидают усиления влияния в Европе центральноевропейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии и, возможно, Австрии. В то же время авторитет Франции и Германии несколько ослабеет.

В Африке может произойти политический и экономический расцвет стран юга континента. Специалисты Saxo Bank считают, что свержение бессменного президента Зимбабве Роберта Мугабе говорит о запуске процесса демократических преобразований. Африка начинает осознавать свой потенциал.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 08.12.17

Супермаркеты, такси, заправка – где чаще всего уральцы расплачиваются мобильными картами. / В Шалинском районе не могут починить не существующий по документам аварийный мост. / Отопление дали ночью, воду – утром: на ВИЗе устранили крупную аварию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»