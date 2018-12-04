Кризис в США, рецессия в Германии, поглощение Tesla, разрушительная солнечная буря: прогноз Saxo Bank

Датский инвестиционный банк Saxo Bank, специализирующийся на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках, в очередной раз опубликовал свои «шокирующие прогнозы» «маловероятных событий, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки» в будущем году.

Так, эксперты финансово-кредитной организации ожидают в 2019 году поглощения Tesla компанией Apple, увольнения главы Федеральной резервной службы (ФРС) США Джерома Пауэлла, введения всемирного транспортного налога и солнечную бурю, которая уничтожит большинство спутников. Прогнозы опубликованы на сайте банка и, как отмечается, они не являются официальными рыночными прогнозами Saxo Bank.

Один из главных прогнозов банка о возможной отставке главы ФРС США, который якобы не угоден президенту страны Дональду Трампу. Место Джерома Пауэлла, вероятно, может занять президент Федерального резервного банка Миннеаполиса (один из 12 федеральных резервных банков США, образующих ФРС) Нил Кашкари. Датские эксперты предполагают, что Пауэлл при незначительном перевесе голосов поддержит повышение процентной ставки, из-за чего экономика США начнет быстрое падение в первом квартале 2019 года. В результате. К лету 2019 года американские акции могут оказаться в глубокой яме.

Согласно другому прогнозу Saxo Bank, Apple купит компанию Tesla по цене, которая на $100 выше за каждую акцию, чем ранее предлагал основатель компании Илон Маск. После этого, предполагают аналитики, Apple построит несколько новых заводов в Европе и Китае, чтобы в стать мировым лидером по производству электромобилей.

Следующий прогноз касается введения всемирного транспортного налога, который затронет грузовые и пассажирские авиа- и морские перевозки. Ставка налога, как предполагается, будет увязана с объемом выбросов углекислого газа. Она составит $50 за тонну выбросов, что в два раза превысит ранее предлагавшийся уровень и значительно превышает средние показатели в размере €15 за тонну в рамках европейской Системы торговли квотами на выбросы.

Кроме того, датский банк допускает победу Лейбористской партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании. В результате глава этой политической организации Джереми Корбин возглавит правительство королевства, сформировав его новый состав. В итоге может состояться новый референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС (Brexit), железные дороги, предприятия ЖКХ и энергетические компании будут национализированы, а в стране введут прогрессивный налог на недвижимость, передает РБК. Ввиду этих преобразований установится первый в истории паритет курсов валют Великобритании и США, так что £1 будет стоить $1.

Аналитики Saxo Bank предрекли перемены и Германии, предсказав рецессию экономики. В частности, неудачи ждут автомобильную промышленность ФРГ, которая обеспечивает 14% ВВП страны. В 2019 году автопроизводители Германии реализуют 81 млн машин, что всего на 2% больше, чем в 2017 году, предрекают эксперты.

Еще один сценарий развития событий, описанный аналитиками Saxo Bank – прекращение измерения ВВП. Соответствующее решение может быть принято на весеннем заседании руководства МВФ и Всемирного банка. «Это беспрецедентное решение станет символом отхода от системы доминирования центробанков в связи с крахом глобальной производительности после мирового финансового кризиса», – говорится в сообщении Saxo Bank.

«Вишенкой на торте» среди прогнозов банкиров стала разрушительная солнечная буря, которая обрушится на Западное полушарие и выведет из строя большинство спутников. Аналитики прогнозируют, что буря вызовет «неописуемый хаос» в транспортной сфере и в электрической инфраструктуре, зависимым от GPS. Убытки компаний в случае солнечной бури достигнут $2 трлн.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 04.12.18

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