Глава финнадзора ЕС – владельцам биткоинов: Готовьтесь потерять всё

Инвесторы должны приготовиться к возможной потере всех средств, вложенных в биткоины. Такое заявление сделал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор, сообщает агентство Bloomberg. «Экстремальная волатильность (биткоина – прим.ред) делает его использование в качестве валюты бессмысленным», – считает эксперт.

Сегодня, 16 января, курс биткоина упал до минимального уровня с начала декабря 2017 года, пробив отметку в $12 тыс. По данным Coindesk сегодня в обед курс биткоина снизился на 14% за сутки, но к 14:50 мск несколько подрос и составил $12,279.26 (-9.62%).

С максимумов декабря 2017 года, когда цена биткоина достигал $20,09 тыс., курс обвалился более чем на 43%. По мнению экспертов, падению курса способствуют негативные новости, связанные с регулированием рынка, и разочарование мелких инвесторов, надеявшихся на продолжение роста, пишет РБК.

Ранее в январе курс биткоина начал падать после того, как Южная Корея объявила о намерении его запретить: в ночь на 11 января на фоне новостей криптовалюта подешевела на 11%. Вместе с тем, как пишет Cointelegraph, в южнокорейском Минфине позднее заявили, что запрет – только предполагаемая мера, это один из вариантов, которые рассматривают власти, и в ближайшем будущем применять его не собираются, пишет «Лента.ру».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.18

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