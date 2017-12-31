Со счета WikiLeaks исчезли около 25 млн долларов в криптовалюте

Со счета WikiLeaks исчезли около 25 млн долларов. Эти деньги – пожертвования, собранные за последние 7 лет, хранились в биткоинах.

Издание Daily Beast со ссылкой на свои источники, в том числе и бывших сотрудников WikiLeaks, сообщило, что деньги со счета пожертвований выводили частями. Всего на неизвестные счета было перечислено около 3 тысяч биткоинов. Не исключено, что около половины этой суммы могли перевести в реальные деньги.

Сейчас на счету пожертвований WikiLeaks осталось 1,5 биткоина (около 23 тысяч долларов).

Напомним, сайт WikiLeaks публикует секретную информацию, полученную из анонимных источников или при утечке данных. Существует на пожертвования.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.12.17

Банки России перейдут на удаленную идентификацию физлиц. / В России начинается налоговая амнистия. / Росстат заявил о рекордной инфляции. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»