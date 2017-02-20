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Туризм

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Публикации за 20.02.17

Россиянке грозит тюрьма за кормление рыб в Таиланде
Фото: phuketgazette.net

Россиянке грозит тюрьма за кормление рыб в Таиланде

Туристку из России задержали в провинции Пхукет в Таиланде за то, что она кормила хлебом рыб у коралловых рифов, где это категорически запрещено тайским законодательством.

Инцидент произошел на пляже у острова Рача. 53-летняя Ольга Смирнова нарушила закон, когда кормила рыбок хлебом, сообщает агентство Phuket Gazette. Морская полиция задержала женщину, позже ее отпустили под залог, однако туриста должна оставаться в Таиланде до окончательного решения суда.

Согласно тайским законам, кормление рыб в защитных зонах и у коралловых рифов карается штрафом в размере 100 тысяч бат (порядка 166 тысяч рублей) или тюремным заключением до одного года.

По словам главы местного отдела охраны природы Сучат Раттанаруенгсри, власти Таиланда принимают очень жесткую позицию в вопросе охраны окружающей среды. Россиянка останется на курорте до решения суда.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 20.02.17

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