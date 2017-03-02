Тайский полицейский с подельниками ограбил российских туристов

Публикации за 02.03.17

На тайском острове Пханган офицеры полиции задержали коллегу и трех его сообщников, которых семейная пара из России Екатерина и Антон Лобановы обвинили в грабеже, передает Bangkokpost. По словам туристов, ограбление произошло под страхом предъявления им обвинений в хранении и распространении наркотиков.

Чета обратилась в полицию острова в среду утром. Россияне рассказали стражам порядка подробности состоявшегося вечером во вторник ограбления. В своем заявлении они указали, что под страхом обвинения в хранении и распространении несуществующих наркотиков полицейский отобрал у них смартфон и другие ценности на общую сумму почти $1 тыс.

Стражам порядка потребовался день на поиски подозреваемого, которые увенчались успехом. Был задержан сам злоумышленник и трое его подельников. Главарем преступной группы оказался действующий сержант полиции, уточняет издание.

Напомним, 20 февраля, полиция Пхукета задержала туристку из России за то, что она кормила хлебом рыб у коралловых рифов, где это категорически запрещено тайским законодательством. Согласно тайским законам, кормление рыб в защитных зонах и у коралловых рифов карается штрафом в размере 100 тысяч бат (порядка 166 тысяч рублей) или тюремным заключением до одного года.

По словам главы местного отдела охраны природы Сучат Раттанаруенгсри, власти Таиланда принимают очень жесткую позицию в вопросе охраны окружающей среды. Россиянка останется на курорте до решения суда.

Пханган, Иван Гридин

Пханган. Другие новости 02.03.17

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