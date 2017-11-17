Новый рекорд: биткоин взлетел выше 8000 долларов

Курс биткоина рекордно взлетел в ночь на пятницу, 17 ноября. Стоимость самой популярной криптовалюты взяла планку в 8000 долларов, подорожав за сутки более чем на $600, следует из данных торгов на электронной бирже CoinDesk.

Утром криптовалюта немного сдала позиции – сейчас биткоин стоит $7672.

Как сообщал «Новый День», ранее биткоин пережил резкий обвал после достижения предыдущего исторического максимума 8 ноября – $7882, его стоимость снизилась на 29%, до $5605. Ко вчерашнему дню биткоин отыграл падение и торговался на уровне 7400$. Эксперты объяснили обвал переключением инвесторов на другую криптовалюту, которая отделилась от биткоина в августе – биткоин-кэш (Bitcoin Cash). Эта криптовалюта предоставляет быстрые транзакции по низкой цене в отличие от классического биткоина.

На фоне восстановительного роста биткоина в Госдуме накануне предложили построить в России город, специализирующийся на добыче криптовалюты. В качестве места расположения кибер-города назывались Сибирь и Дальний Восток. По мнению парламентариев, российский Биткоин-Сити станет основой для создания технологического кластера, который сможет отобрать пальму первенства у американской Кремниевой долины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

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