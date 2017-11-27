Биткоин бьет все рекорды и приближается к 10 тысячам долларов

Курс биткоина установил новый исторический максимум. В ходе торгов его стоимость достигла отметки в 9,7 тысячи долларов и продолжает расти. По словам экспертов, рост виртуальной валюте обеспечивает внимание инвесторов самого высокого уровня.

Согласно данным с биржи Bitfinex, биткоин прибавил более 3% и торгуется на уровне 9724 доллара. С начала месяца самая популярная в мире криптовалюта подскочила более чем на треть с отметки в 6750 долларов. Отмечается, что Ethereum также значительно прибавил в росте с 296 долларов (на 1 ноября) до 488 долларов.

Аналитики считают, что биткоин вполне способен пробить потолок в 10 тысяч долларов. Рост криптовалюте обеспечивает внимание институтов различного уровня – от исполнительных директоров крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний, пишет агентство Bloomberg. «Биткоин испытал еще одну ажиотажную скупку, так как страх упустить торговую сессию стал еще выше», – приводит агентство слова аналитика IG Group. Впрочем, эксперты не исключают, что введение фьючерсных контрактов на биткоин может стать понижающим фактором.

В целом капитализация ранка цифровых валют составляет рекордные 303,2 млрд долларов. Первое место по объему ожидаемо занимает биткоин, он удерживает долю в 46,6% всего рынка криптовалют – 161,7 млрд долларов, за ним идет Ethereum – 46,6 млрд долларов, далее Bitcoin Cash – 28,8 млрд долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.11.17

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