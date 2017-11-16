В Сибири хотят построить Биткоин-Сити для майнинга критовалют

В Госдуме предложили построить в России город, специализирующийся на добыче критовалюты. Депутаты считают, что российский Биткоин-Сити станет основой для создания технологического кластера, который сможет отобрать пальму первенства у американской Кремниевой долины.

С инициативой создать город для майнеров выступил депутат Госдумы Борис Чернышов, пишет RT. «Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья», – отметил парламентарий.

По его словам, город можно основать в Сибири или на Дальнем востоке, с точным местом строительства определятся госведомства, эксперты и частные инвесторы. Главное условие – наличие неподалеку одной из крупнейших гидроэлектростанций.

Несмотря на то, что рынок криптовалют пока никак не регулируется государством, а периодически звучат предложения о запрете оборота биткоина в РФ, Чернышов уверен в востребованности Биткоин-Сити. Депутат считает, что город станет отправной точкой в возведении технологического кластера, который составит конкуренцию Кремниевой долине США.

Напомним, на днях самая популярная криптовалюта биткоин переживала резкий обвал после достижения исторического максимума 8 ноября – $7882, его стоимость снизилась на 29%. В понедельник утром курс биткойна составил $5605. К сегодняшнему дню биткоин отыграл падение и торгуется на уровне 7400$

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.11.17

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