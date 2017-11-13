российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 ноября 2017, 10:52 мск

Финансы

  1. Финансы
  2. 13 Ноябрь 2017

Биткоин переживает грандиозный обвал после рекордного взлета

Биткоин переживает грандиозный обвал после рекордного взлета
Фото: Reuters

Самая популярная криптовалюта биткоин переживает резкий обвал после достижения исторического максимума 8 ноября – $7882. За минувшие выходные курс упал на 9,5%, а со среды, когда был установлен новый рекорд, стоимость криптовалюты снизилась на 29%, передает Bloomberg. В понедельник утром курс биткойна составил $5605.

Аналитики связывают масштабное снижение Bitcoin с переключением инвесторов на другую криптовалюту, которая отделилась от биткойна в августе – биткойн-кэш. Отмечается, что ее курс вырос с пятницы на 40%, достигнув исторического максимума – $2478. Однако к сегодняшнему утру данная криптовалюта резко потеряла позиции, упав до $1325.

Глава компании Quoine, активно работающей на рынке криптовалют, Майк Кайамори счел ситуацию на рынке паникой. По мнению аналитика, спасением для инвесторов стало бы вложение сразу в обе криптовалюты – в биткоин и в биткоин-кэш.

По оценке портала CoinMarketCap, рыночная капитализация биткойна взлетела на прошлой неделе до $124 млрд, а капитализация всего рынка криптовалют достигла $202 млрд, отмечает «Коммерсантъ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.11.17

Названа дата объединения ВТБ24 и ВТБ. / Создание ГБУ по обустройству Шарташского лесопарка обойдется бюджету в 17,5 млн. / Рунет впервые победил телевидение по рекламным доходам. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Биткоин хотят сделать новым классом активов, наряду с золотом и акциями

От биткоина отделилась новая криптовалюта

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика,

Новости партнеров

Финансы, все новости

Названа дата объединения ВТБ24 и ВТБ

Екатеринбург /

Создание ГБУ по обустройству Шарташского лесопарка обойдется бюджету в 17,5 млн

Экономика /

Рунет впервые победил телевидение по рекламным доходам

ФАС занялась платежными терминалами на вокзалах и в аэропортах из-за высоких комиссий

Снижение зарплат алтайских учителей оправдали техническими ошибками

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости