Биткоин хотят сделать новым классом активов, наряду с золотом и акциями

В перспективе биткоин станет самостоятельным классом активов, которым будут торговать ведущие мировые инвесторы. Об этом заявил почетный председатель CME Group Лео Меламед в интервью агентству Reuters.

Крупнейшая в мире площадка по торговле деривативами CME намерена запустить фьючерсы на биткоин к концу 2017 года. «Это очень важный шаг в истории биткоина... Мы превратим его в обычный инструмент торговли с правилами, такой как золото или акции», – сказал Меламед.

По его словам, криптовалюта в будущем станет новым классом активов на основе технологии блокчейн. Меламед считает, что запуск фьючерсов привлечет ведущих институциональных инвесторов, а не только спекулянтов. Блокчейн позволит переводить активы без использования централизованной системы, что должно сказаться на стоимости проведения денежных операций.

Напомним, на этой неделе биткоин обновил исторический максимум стоимости. Курс криптовалюты превысил 7,5 тысячи долларов. В целом в мире, по оценкам экспертов, капитализация биткоина достигает 120 млрд долларов.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 08.11.17

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