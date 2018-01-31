Реклама криптовалют попала под запрет в Facebook

Руководство соцсети Facebook решило запретить размещение рекламы финансовой продукции, ассоциирующейся с «обманчивыми технологиями. Как полагают представители компании, эта характеристика распространяется и на рекламу криптовалют.

Показательным примером рекламы услуги, вводящей в заблуждение, в Facebook сочли призыв «использовать пенсионные накопления для покупки биткоинов», сообщает «Коммерсантъ». Теперь соцсеть не разрешит продвигать эти и подобные предложения, призывающие вкладывать средства в криптовалюты.

Ранее глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор призвал инвесторов приготовиться к возможной потере всех средств, вложенных в биткоины. «Экстремальная волатильность (биткоина – прим. ред) делает его использование в качестве валюты бессмысленным», – отметил эксперт.

В свою очередь, Deutsche Bank не рекомендовал покупать криптовалюты из-за высокой волантильности, угрозы кражи и возможной манипуляции ценой.

Добавим, что сегодня биткоин рухнул ниже психологической отметки в 10 тысяч долларов. Падение составило около 10%. По данным ресурса CoinDesk на 09:20 мск, курс биткоин снизился до 9980 долларов. На бирже Coinmarketcap курс биткоин снижался до 9894 доллара. Накануне биткоин стоил около 11 тыс. долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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