Власти запретили банкам Таиланда проводить операции с криптовалютами

Власти Таиланда запретили кредитно-финансовым организациям страны проводить какие-либо операции с криптовалютами. Теперь банки не смогут инвестировать в криптовалюту и продавать ее, совершать обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли.

Помимо этого, чиновники запретили финансовым учреждениям предоставлять клиентам кредиты на покупку цифровых денег. Власти уверены, что криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма, передает ТАСС.

Как напоминает «РГ», в начале февраля власти Китая заблокировали все связанные с темой криптовалют сайты. Осенью в КНР под запрет попали криптовалютные биржи и торговые площадки, но эта мера оказалась неэффективной. Трейдеры не стали отказываться от торговли электронными деньгами, но в качестве площадок стали использовать зарубежные сайты.

Бангкок, Иван Гридин

Бангкок. Другие новости 13.02.18

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