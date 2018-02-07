Криптоферма могла стать причиной разрушительного пожара в Приморье

Крупный пожар в городе Артем Приморского края оставил без жилья 25 человек, в части подъездов многоквартирного дома уже сутки нет электричества. В МЧС предполагают, что причиной возгорания могла стать ферма для майнинга криптовалют.

Пожар начался ночью 6 февраля, пламя охватило крышу и верхний этаж здания. Площадь возгорания составила более 500 кв.м. Полностью выгорели восемь квартир, в которых были зарегистрированы 25 человек. Пострадавших нет. При тушении другие квартиры дома залило водой, здание частично отключено от электричества. Пострадавших нет.

«В одной из квартир обнаружено оборудование, которое по габаритам похоже на оборудование для майнинга. Поэтому одной из причин пожара мог стать перегрев электропроводки. Также среди версий – неосторожное обращение с огнем, возможная неисправность электроприборов», – рассказал РИА «Новости» источник в краевом управлении МЧС.

По словам собеседника издания, на месте пожара найдены платы, системные блоки, видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники и другие детали, которыми обычно комплектуют криптоферму.

В настоящее время теплоснабжение дома восстановлено, опасность обрушения не обнаружена. Электрическую сеть аварийные службы обещают восстановить в ближайшее время.

Владивосток, Служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 07.02.18

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