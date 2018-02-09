Инженеры ядерного НИИ в Сарове майнили крипту на суперкомпьютере

Инженеры Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (Нижегородская область), задержаны за майнинг криптовалют на рабочем месте. Для этого они использовали мощности суперкомпьютера.

«Действительно имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для так называемого майнинга», – приводит «Интерфакс» слова руководителя пресс-службы НИИ Татьяны Залесской. Она также добавила, что майнеры задержаны.

«Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело. Подобные попытки в последнее время были зарегистрированы в целом ряде крупных компаний, имеющих большие вычислительные мощности. На наших предприятиях они будут жестко пресекаться, это технически бесперспективное и уголовно наказуемое занятие», – заявила Залесская, не уточнив, сколько именно было злоумышленников.

По данным СМИ, задержаны два сотрудника НИИ. Их, якобы, подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ), так как они использовали суперкомпьютер, который самостоятельно подключили к интернету ради майнинга. Из-за этого в Сеть могли утечь секретные данные. Отметим, что самый мощный на тот момент суперкомпьютер вычислительной способностью 1 петафлопс был введен в строй в Российском федеральном ядерном центре в 2011 году.

Как писал «Новый День», на прошлой неделе Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал сотрудников комитета государственных доходов Министерства финансов республики за майнинг криптовалюты на компьютерах ведомства. Силовики выяснили, что двое злоумышленников задействовали для майнинга серверы информационных систем самих департаментов, их районных подразделений и наиболее производительные служебные компьютеры коллег. В КНБ считают, что недобросовестные чиновники тайно устанавливали майнеры на серверы и компьютеры, что негативно сказывалось на скорости работы оборудования, а значит и ведомства в целом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций» «создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов» (ст. ст. 207, 210 УК РК).

Кроме того, на днях в приморском городе Артем майнеры оставили без крыши над головой 25 человек. В многоквартирном доме произошел пожар, на месте которого были обнаружены платы, системные блоки, видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники и другие детали, которыми обычно комплектуют криптоферму.

Саров, Иван Гридин

Саров. Другие новости 09.02.18

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