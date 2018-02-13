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Вторник, 13 февраля 2018, 13:51 мск

В мире

Исландия оказалась на грани энергетического кризиса из-за майнинга крипты

В Исландии наблюдается экспоненциальный рост потребления электричества, который грозит привести к дефициту электроэнергии и кризису на территории страны. По словам представителя энергетической компании HS Orka Иоганна Снорри Сигурбергссона, причина тому – майнинг криптовалют, в частности биткоина.

Сигурбергссон заявил, что уже в этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением страны, передает BBC. «Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», – сказал он, подчеркнув, что множество потенциальных клиентов заинтересованы в открытии новых центров обработки данных, которые могут использоваться для майнинга.

Эксперт также добавил, что в текущем году для работы таких центров потребуется 840 гигаватт электроэнергии, в то время как всё население страны использует примерно 700 гигаватт ежегодно. Британская телекомпания напоминает, что почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.

Отметим, что работа криптоферм может сулить и иные неприятности. Как писал «Новый День», на прошлой неделе в приморском городе Артем майнеры оставили без крыши над головой 25 человек. В многоквартирном доме произошел пожар, на месте которого были обнаружены платы, системные блоки, видеокарты, приборы для охлаждения оргтехники и другие детали, которыми обычно комплектуют криптоферму. Вероятно, пожар произошел из-за высокой нагрузки на электросети.

Рейкьявик, Иван Гридин

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