Эксперты назвали сайты с тайными браузерными майнерами

Сайты для взрослых оказались наиболее опасными в интернете из-за количества скрытых программ для майнинга, заявили в компании 360Netlab. По словам экспертов, хакеры и недобросовестные владельцы сайтов встраивают в веб-страницы скрытые вредоносы. Специалистам по кибербезопасности удалось обнаружить 629 ресурсов с браузерными майнерами.

Из отчета следует, что наибольшая опасность таится на порносайтах. Они занимают почти половину списка зараженных ресурсов. Также майнеры часто добывают криптовалюту через рекламные страницы и сервисы для онлайн-просмотра сериалов. Эксперты уточнили, что для исследования сайтов на безопасность использовали инструмент DNSMon. Он способен выявлять различные аномалии в DNS-трафике. С его помощью эксперты проверили 300 тысяч самых популярных страниц по данным Alexa.

Как напоминает «Лента.ру», недавно скрытые скрипты для майнинга обнаружили в рекламных баннерах на YouTube. Вредоносное программное обеспечение загружало процессор компьютера на 80%, пока пользователь смотрел видеоролики. Google заблокировала зараженную рекламу вскоре после обнаружения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.02.18

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