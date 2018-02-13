Хакеры через Telegram майнили на пользователях криптовалюту

Специалисты по компьютерной безопасности обнаружили уязвимость в мессенджере Telegram для операционной системы Windows. Хакеры использовали брешь в программе, чтобы запускать вирусы-майнеры, а также извлекали сохраненные файлы.

По данным «Лаборатории Касперского», уязвимость присутствовала в мессенджере с весны прошлого года, пишет RNS. Киберпреступники распространяли через нее вредоносные программы.

Злоумышленники использовали символ кодировки Unicode, который зеркально отражает направление расположенных далее знаков. «Таким образом, жертвы скачивали вредоносное ПО под видом, например, изображения, и сами запускали его, даже не подозревая, что это исполняемый файл», – пояснили эксперты.

На компьютере жертвы хакеров устанавливался так называемый бэкдор, с помощью которого можно получить удаленный доступ к устройству, а также распространить софт для скрытого для майнинга криптовалют.

Кроме того, кибермошенники скачивали кэш Telegram, а именно, документы пользователей, аудио- и видеозаписи, фотографии.

Разработчиков мессенджера уведомили о проблеме, на сегодняшний день уязвимость закрыта.

Ранее компания 360Netlab сообщила о сайтах, которые представляют наибольшую опасность в интернете из-за количества скрытых программ для майнинга. Специалистам по кибербезопасности удалось обнаружить 629 ресурсов с браузерными майнерами. Основная часть из них – это порносайты. Также майнеры часто добывают криптовалюту через рекламные страницы и сервисы для онлайн-просмотра сериалов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

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