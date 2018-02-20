Венесуэла объявила о старте продаж собственной криптовалюты петро

Венесуэла приступила к реализации собственной криптовалюты, получившей название «петро». По словам президента страны Николаса Мадуро обращение валюты запущено в полночь (7:00 мск). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Впервые глава Венесуэлы объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря 2017 года. Он рассчитывает, что использование электронной валюты поможет стране преодолеть финансовую блокаду.

Как передает агентство «Прайм», стартовая стоимость петро составит 60 долларов за единицу. Всего в ходе предварительных торгов решено реализовать 38,4 млн петро.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 19.02.18

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