Биткоин ушел в крутое пике, подешевев на 26%. «Это не предел», – предупреждают аналитики

Биткоин продолжает стремительно дешеветь. За последние сутки самая популярная в мире криптовалюта рухнула на почти 26%. Аналитики заявляют, что это не предел падения, и прогнозируют, что курс биткоина может опуститься до 5 тысяч долларов.

По данным электронной биржи Coindesk, сегодня утром стоимость биткоина снижалась до 5,995 тыс. долларов. Позднее, к 10:20 мск, криптовалюта дешевела на11,3% – до 6,132 тыс. долларов. По информации платформы CoinMarketCap, биткоин падает на 24,04% – до 6,207 тыс. долларов. Отметим, что еще утром 5 февраля курс биткоина превышал 8 тыс. долларов. В середине декабря курс биткоина достигал 20 тыс. долларов, после чего криптовалюта начала резко дешеветь.

Сильное пике демонстрировали и другие криптовалюты. Так, курс Ethereum к 10:05 мск опускался на 29,31% – до 591,42 доллара, Bitcoin Cash – на 28,23%, до 795,12 долларов, Ripple – на 23,6%, до 0,619 доллара, следует из данных CoinMarketCap.

По мнению аналитиков, биткоин может рухнуть и до 5 тыс. долларов. С таким прогнозом выступил старший аналитик Centtrip Майлз Икерз в комментарии агентству Рейтер.

Эксперты связывают резкое падение криптовалюты с вводимыми ограничениями рынка цифровых валют по всему миру. В частности, власти Китая запретили майнинг биткоинов в стране, а также решили полностью запретить иностранные криптовалютные биржи и ICO. Накануне индийские власти сообщили о планах объявить незаконными цифровые валюты в существующей системе платежей. В Южной Корее с конца января трейдеры обязаны идентифицировать себя посредством данных банковского счета.

Помимо этого, крупные мировые банковские группы ввели запрет на покупку криптовалют по своим кредитным картам. Об этом объявили американские Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup, а также британские Lloyds Banking Group и Virgin Money.

Ранее неутешительный прогноз для держателей криптовалют сделал глава Европейского управления по надзору за рынком ценных бумаг Стивен Мейджор. Он призвал инвесторов приготовиться к возможной потере всех средств, вложенных в биткоины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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