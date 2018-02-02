Чиновники казахского Минфина майнили криптовалюту на рабочих серверах

Сотрудники комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана майнили криптовалюты непосредственно на рабочем месте, используя для этих целей наиболее производительные компьютеры коллег. Об этом сообщает Комитет национальной безопасности (КНБ) республики.

Силовики выяснили, что двое злоумышленников задействовали для майнинга серверы информационных систем самих департаментов, их районных подразделений и наиболее производительные служебные компьютеры коллег. В КНБ считают, что недобросовестные чиновники тайно устанавливали майнеры на серверы и компьютеры, что негативно сказывалось на скорости работы оборудования, а значит и ведомства в целом.

Майнинговые программы были замаскированы под системные службы и не определялись как вредоносные антивирусами. Программное обеспечение для майнинга было обнаружено на компьютерах в департаментах государственных доходов по Карагандинской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций» «создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и программных продуктов» (ст. ст. 207, 210 УК РК).

Астана, Иван Гридин

Астана. Другие новости 02.02.18

Сенаторы США обвинили Россию во вмешательстве в выборы в Мексике. / Смена магнитных полюсов Земли ввергнет человечество в хаос. / «Россия – наш друг»: в Южной Корее запустили движение в поддержку российских атлетов на Олимпиаде. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»