Российские чиновники могут не указывать криптовалюты в справке о доходах

Министерство труда РФ выпустило методические рекомендации для декларирования госслужащими сведений о доходах и имуществе. Согласно новой редакции российским чиновникам не нужно указывать в качестве дохода криптовалюты. При этом средства, полученные от родственников, декларировать придется.

«В справку не включены криптовалюты, так как в настоящее время подходы к определению и регулированию криптовалют в России на законодательном уровне не определены», – пояснили РИА «Новости» в пресс-службе Минтруда. В ведомстве отметили, что в дальнейшем требования к декларации цифровых валют могут меняться.

В то же время в новых рекомендациях расширен перечень доходов, в него добавили денежные средства, полученных от родственников и третьих лиц на невозвратной основе. Исключение составляют деньги, полученные от супругов и несовершеннолетних детей.

Публично отчитаться о своих доходах до 1 апреля обязаны глава государства, члены правительства, федеральные госслужащие и сотрудники администрации президента. Региональные и муниципальные госслужащие, сотрудники внебюджетных фондов и служащие ЦБ РФ должны сделать это не позднее 30 апреля.

Москва, Службы информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

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