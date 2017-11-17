Крымские перевозчики заявили о развале сети пригородных перевозок

Представители компаний, занимающихся транспортными перевозками в Крыму, заявили о своем бедственном положении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из главных причин – бизнес перевозчиков не окупается, в том числе из-за высокой социальной нагрузки.

«Начался секторальный развал транспортной сети: именно пригородных перевозок, и именно социально значимых перевозок. Потому что бизнес не может продавать свой дом ради того, чтобы обеспечить перевозки, образно говоря. Оно и не поможет», – считает директор АО «Бахчисарайское АТП №14340» Сергей Мериц.

По его информации, в Крыму перевозчиками не обслуживается более 100 сел и 947 населенных пунктов, а проживает в них – около миллиона человек.

«Транспорт характеризуется двумя параметрами – безопасностью движения и стабильностью работы. Возникает вопрос – а добились ли мы стабильной работы? Нет, не добились за все эти годы. По разным причинам – начиная от каких-то «левых» заходов в нашу сеть и заканчивая другими проблемами», – сказал Мериц.

Директор предприятия считает, что отрасли перевозок в Крыму нужна поддержка в виде государственно-частного партнерства – для обновления автобусов. Причем компенсационная помощь от властей должна доходить до 50%.

«Мы построим мосты, шикарные дороги, но ездить будет некому. Украинскую технику – последнюю, иностранную, которую взяли, добьем, и не на чем будет ездить», – заключил Мериц.

Вячеслав Свижевский – директор ООО «Трасса», которое обслуживает пригородные районы Сакского района и Евпаторийской зоны, посетовал на малые коэффициенты по перевозкам льготников. Он предлагает сменить на пригородных маршрутах регулируемый тариф на нерегулируемый.

«Мы работаем с документами старыми, украинскими, по временным договорам, которые на сегодняшний день являются абстрактными. То есть, заключить договор с лизинговой компанией на покупку транспортных средств мы не можем, потому что это не документ. Выдать нам документ – свидетельство и карты маршрута министерство транспорта не может, потому что надо делать закупку, а значит надо вносить в бюджет какие-то деньги», – говорит Свижевский.

Среди проблем перевозчиков он отметил и нехватку водителей. Крымчане не желают получать небольшие суммы за свой труд, поэтому ищут для трудоустройства более перспективные регионы.

«Мы не можем платить работникам нормальные зарплаты. Они убегают в Москву, Питер – те российские города, где можно заработать. У нас же проблема с водительским составом просто катастрофическая», – считает Свижевский.

Пробелы в процессе получения от государства денег за перевозку льготников отметил и директор ООО «Ялтинская транспортная компания №14328» Зиновий Лудчак . По его словам, крымские перевозчики не могут оказывать услуги по всем категориям льготников «бесплатно круглый год по всем городским и пригородным маршрутам».

В свою очередь, председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец сообщил о работе в республике недобросовестных перевозчиков, создающих неконкурентные условия. Несколько таких фирм при помощи экс-сотрудников министерства транспорта некоторое время назад получили документы, разрешающие перевозки, но в них не прописаны маршруты, остановки, время выезда и время окончания работы. Что и дает им возможность, по сути, отнимать заработок у перевозчиков, работающих по обычным документам.

«Это же неправильно. Я приезжаю в Армянск, и говорю – дайте мне, пожалуйста, расписание. Вижу перевозчиков, которые работают много лет, жалоб на них нет, все нормально. И тут вдруг, за 15 минут до отправления ав такие «левые», в отличие от легальных фирм, ездят по маршрутам без льготников.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.11.17

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