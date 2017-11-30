Сбежавшие подрядчики и бюрократия в медицине: глава Крыма проинспектировал Керчь

Для Керченской больницы №2 завезли новое оборудование, но пустить его в работу медики пока не могут.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для использования техники нужно больше мощности, а провести кабели не представляется возможным из-за затянувшейся работы с оформлением необходимых документов.

Об этом стало известно в ходе рабочего визита главы Крыма Сергея Аксенова в Керчь. Премьера подобный подход возмутил, он потребовал перестать «заниматься бюрократией».

Другая проблемная ситуация сложилась в Керченской больнице №1. «Больница нуждается в ремонте. Так как подрядчик сбежал, не завершив работы, требуется доделать ремонт травматологического отделения. Сергей Аксенов подчеркнул, что в связи со сложившейся ситуацией будут приняты соответствующие меры», – сообщила пресс-служба правительства Крыма. Министр здравоохранения РК Александр Голенко получил задание разработать план по модернизации больницы, а также обновить медоборудование в поликлинике №1 Керченской городской больницы №3.

Еще один подрядчик решил сбежать и не заканчивать работы в детском саду на улице Марата. Сейчас здание, возводимое в которое предусмотрено ФЦП, находится в недостроенном состоянии.

Напомним, после визита главы Крыма в Керчь, управляющими компаниями, инициировавшими суды против жильцов обслуживаемых домов, займутся полиция и прокуратура. Об этом заявил Аксенов на совещании по подведению итогов выездного приема граждан.

Как уже сообщал «Новый День», некачественная работа фирм по управлению многоквартирными домами – самая распространенная тема обращений во время выездного приема граждан представителя Совмина, причем во всех регионах республики. По информации начальника инспекции по жилищному надзору Ирины Кондратюк, управляющие компании Крыма в этом году были оштрафованы на 4 миллиона рублей. Однако, по мнению, Аксенова, эта сумма недостаточная и несопоставима с количеством жалоб на работу управляющих фирм.

Также после инспекции города Сергей Аксенов решил направить в Керчь «карательную экспедицию» министерства транспорта Крыма. Глава Крыма посчитал, что хамство и недобросовестность перевозчиков в Керчи, а также других городах республики, можно побороть только радикальными методами.

Аксенов предложил использовать метод вытеснения фирм с рынка услуг. У перевозчиков будут проверять лицензии, и в случае выявления факта аренды большого количества транспорта, будут добиваться заключения договора аренды этой техники муниципальным предприятием.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 30.11.17

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