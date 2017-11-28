«4 миллиона? Слишком мало!» В правительстве Крыма недовольны суммой штрафов для управляющих компаний

В Крыму управляющие компании за некачественную работу оштрафованы на 4 миллиона рублей. В правительстве республики эту сумму считают несущественной и несопоставимой с количеством поступивших жалоб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент с управляющих компаний взыскано только 2 миллиона рублей. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, некачественная работа фирм по управлению многоквартирными домами – самая распространенная тема во время приема граждан, причем во всех регионах республики.

«По итогам контрольно-проверочных мероприятий инспекцией составлено 47 протоколов, которые, пожалуй, сегодня являются самыми тяжеловесными. Это протоколы по нарушению лицензионных требований: невыполнение условий договора управления в части надлежащего содержания общего имущества МКД – протекание кровли, ненадлежащее состояние инженерных сетей, подвалов, фасадов, помещений, входных групп, отсутствие договоров на обслуживание ДВК и ВДГО», – рассказала на заседании Совмина начальник инспекции по жилищному надзору Ирина Кондратюк. Еще одним тяжким нарушением считается отсутствие квалификационного аттестата у должностных лиц управляющих организаций.

По данным Кондратюк, за 11 месяцев инспекция выдала управляющим фирмам в три раза больше чем в прошлом году исполнительных документов – 2 тысячи 297. Из них – 561 предписание, 422 протокола, 1020 актов и 294 предостережения.

По информации жилищной инспекции, всего в Крыму 14 тысяч 683 многоквартирных дома, из которых 63%, или 9 тысяч 218 – обслуживаются управляющими организациями. Причем из 221 фирмы, имеющей лицензию, работает только 121 организация. Кондратюк сообщила о рейтинговой системе оценивания компаний, которую использует инспекция, но глава Крыма счел ее результаты не отражающими действительность.

«Подлежали рейтингованию 94 компании. Из них 66 набрали почти максимальный бал – 22. Это почти положительный результат», – сказала Кондратюк.

«Я думаю, что это некорректная форма оценки. Пообщавшись с гражданами, я даже не знаю, кого можно похвалить», – подчеркнул Аксенов, усомнившись в эффективности проведения рейтинга.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Людмила Лубина рассказала о недоступности инспекции для крымчан: «Сама организация для граждан не доступна. Она основную работу ведет благодаря перепискам. Если вы попробуете войти в эту организацию – там огромная дверь с кодовым замком», – сказала Лубина, добавив, что перед тем как попасть в здание инспекции нужно рассказать «полностью свою биографию».

Начальник инспекции заявила, что для желающих попасть внутрь здания есть домофон у двери, а кодовый замок нужен для усиления безопасности.

«Были случаи мелких краж и грабежей, захода неадекватных личностей», – пояснила Кондратюк.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 28.11.17

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