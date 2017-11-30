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Четверг, 30 ноября 2017, 08:27 мск

Крым

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«Они просто плюют на людей!» Управляющими компаниями Крыма займутся правоохранительные органы

«Они просто плюют на людей!» Управляющими компаниями Крыма займутся правоохранительные органы

Управляющие компании Крыма наплевательски относятся как к жителям полуострова, так и к своим обязанностям. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 ноября правительство республики провело выездной прием граждан в Керчи. «В целом впечатления хорошие, люди правильно понимают и оценивают сложившуюся ситуацию, однако, как всегда, много вопросов, которые вызывают справедливое возмущение граждан, – заявил премьер, подводя итоги инспекции. – В первую очередь это, как и в любом другом районе Крыма, работа управляющих компаний, причем не только МУПов, но и частных структур. Благодаря общению с людьми вновь убедились, что отношение управляющих компаний к людям абсолютно наплевательское. Более того, компании игнорируют не только мнения людей и их просьбы, но и качество своей работы. Тем не менее, ничто не мешает этим компаниям стабильно требовать деньги с граждан всеми доступными средствами, в том числе используя суды».

По словам Аксенова, МВД и прокуратура проверят все судебные иски, инициированные МУПами и управляющими компаниями в отношении крымчан. Параллельно будет организована глобальная проверка качества услуг, предоставляемых МУПами.

Керчь, Варвара Бурлакова

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