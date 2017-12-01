В Крыму водителей маршруток загонят в рамки маршрутов – до минуты

Перевозчиков в Симферопольском районе заставят работать в жестких рамках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники решили провести эксперимент в сфере общественных перевозок, который, по их мнению, должен дисциплинировать перевозчиков.

«В ближайшее время, совместно с перевозчиками будут разработаны схемы движения автобусов по времени. Документ призван жестко закрепить часы и минуты, в которые должен останавливаться водитель маршрутки, на той или иной остановке. На каждой остановке будет вывешен информационный знак с указанием времени, номера маршрута автобуса, а также телефона горячей линии», – написал у себя на странице депутат Госсовета Крыма Леонид Бабашов.

По словам депутата, в случае если перевозчика три раза поймают на несоблюдении точного графика движения, его лишат маршрута. А освободившееся место для работы – отдадут другому перевозчику.

После проведения эксперимента в Симферопольском районе, такой же график намерены внедрить и в самом Симферополе.

Как уже сообщал «Новый День», визит в Керчь и общение с крымчанами во время выездного приема граждан представителями Совмина стал причиной возмущения главы Крыма Сергея Аксенова недобросовестностью и хамством перевозчиков. Воспитывать их он предложил методом вытеснения с рынка услуг.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 01.12.17

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