Завод украинского олигарха в Крыму будут снабжать сырьем в обход Украины

Строительство железнодорожной ветки в обход Украины для завода «Крымский Титан» в Армянске начнется в 2018 году. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ветка необходима для доставки аммиака на градообразующее предприятие. Ранее подъездная железнодорожная станция находилась на Украине. Так как сейчас завод лишен сырья, он вынужден работать лишь на половину мощности, не выпуская минеральных удобрений. Возможность доставки аммиака автоцистернами на «Крымский Титан», по словам министра, является «утопией».

Как уточнил министр, министерство транспорта России и РЖД строительство ветки согласовали. Причем, ведомства предоставили возможности сделать «упрощенные технические условия». Под ветку планируется выкупить 12 земельных участков.

«На сегодняшний день было принято достаточно логичное решение – мы понизили статус этого проекта для того, чтобы передать его в Красноперекопский район. Там, по месту, как оказалось, справятся с этими вопросами намного быстрее», – рассказал Васюта.

По его словам, сейчас над созданием железнодорожной ветки работают проектировщики, и после утверждения документации, инвестор начнет строительные работы.

«Под вопросом стоит финансирование и вообще бюджет Армянска. Потому что падение производства ведет к снижению их вклада в бюджет республики», – прокомментировал сложившуюся на заводе ситуацию председатель комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр Запорожец. При этом он отметил и снижение зарплат у сотрудников «Крымского Титана» в связи с тем, что предприятие работает не на полную мощность.

Напомним, завод «Крымский титан» принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Самого Фирташа в феврале текущего года арестовали в Вене на основании испанского ордера: ФБР США обвинило его в коррупции при получении разрешения на разработку титанового месторождения в Индии. Якобы бизнесмен и его сотрудники заплатили индийским чиновникам €19 млн.

Завод «Крымский титан» – крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы – является градообразующим предприятием Армянска и всего Северного Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 17.11.17

Пятничный переполох: в Киеве эвакуируют ТРК, вокзалы и телеканалы. / Путин в Крыму воздаст почести царю. / Крымские перевозчики заявили о развале сети пригородных перевозок. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»