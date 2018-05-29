Крымскому заводу украинского олигарха пообещали новую железную дорогу: построят за год

В правительстве Крыма озвучили сроки строительства новой железнодорожной ветки к заводу «Крымский Титан», который контролирует компания «Титановые инвестиции» украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», планируется, что ветку построят и введут в эксплуатацию до конца 2019 года.

Напомним, завод расположен в Армянске, является градообразующим предприятием и производит диоксид титана. Раньше ильменитовая руда – сырье для завода, поступала из украинских рудников. Но после воссоединения Крыма с Россией и в связи с блокадой полуострова предприятию пришлось искать альтернативных поставщиков руды. Из-за проблем с сырьем завод работает не на полную мощность, что отразилось и на зарплатах сотрудников предприятия.

«Правительство делает все возможное, чтобы предприятие работало. Какое финансовое положение, вы знаете. Мы со своей стороны принимаем ряд мер по повышению устойчивости работы предприятия. Мы договорились, что будет оказана поддержка в части подготовки проектно-сметной документации по строительству железнодорожной ветки», – цитирует «РИА Новости» главу Крыма Сергея Аксенова.

По его словам, правительство Крыма готово помочь заводу и с решением проблемы дефицита воды, необходимой для производства. Один из возможных вариантов связан с переброской воды из Тайганского водохранилища.

Как уже сообщал «Новый День», в августе начнется рассмотрение дела о банкротстве компании «Титановые инвестиции». На организацию подал в суд банк «ВТБ» из-за долга в почти 2,5 миллиарда рублей. В феврале арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении компании.

Армянск, Леонид Маковецкий

Армянск. Другие новости 29.05.18

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