На Крым надвигается снежный шторм: на полуострове объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, утром и днем 20 ноября, а также в ночь на 21 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, в горах со снегом. Ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

В Симферополе и на ЮБК в ближайшие сутки прогнозируются сильные дожди, ветер с юго-западного сменит направление на северо-западное. Во вторник, 21 ноября, в крымской столице будет идти дождь со снегом, а в среду, 22 ноября, – мокрый снег.

В Севастополе ближайшей ночью осадков не ожидается, но днем 20 ноября на город обрушатся ливни. В Керчи ночью и утром прогнозируется туман 500 -1000 метров.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.11.17

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