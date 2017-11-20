В Крыму к снежному авралу подключат частников со спецтехникой

В Крыму спецтехнику, находящуюся в частной собственности, поставят на учет и привлекут к расчистке дорог от снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перерегистрация всей снегоуборочной техники на полуострове проводится впервые. Завершить данную работу планируют до 1 декабря.

Спецтехника частников будет задействована в случае ЧС. «Во многих районных центрах есть строительные организации, которые имеют бульдозеры, экскаваторы – технику, которая может помочь в самый сложный период. Бывают такие погодные условия, что технику не перегонишь за 20-30 километров, поэтому приходится искать что-то поближе. У «Крымавтодора» не хватает техники, чтобы обслужить трассы», – цитирует РИА «Новости» заместителя главы комитета Госсовета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Валерия Аксенова. По его словам, спецтехника частников будет задействована в случае ЧС.

Выполненная работа, а также эксплуатация снегоуборочных машин будет оплачиваться.

Как сообщал «Новый День», по прогнозам синоптиков в ближайшее время на Крым обрушится снежный шторм.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 20.11.17

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