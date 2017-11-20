Самые здоровые: в Керчи местные инвалиды 4-й год добиваются воссоздания отдела горздрава

Керченские инвалиды четвертый год подряд вынуждены ездить в Симферополь, чтобы решать первоочередные медицинские вопросы и подтвердить инвалидность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской отдел здравоохранения был расформирован после референдума и на его воссоздание в городском бюджете, по словам местных чиновников, денег нет.

Как рассказала РИА «Новый День» председатель городского общества инвалидов Марина Мамуль, вопрос неоднократно поднимался на разных уровнях, но до сих пор ничего не решено.

«Как ездили в Симферополь, так и ездим. Каждая поездка – это очень проблематично. Многим, особенно слепым людям, нужны сопровождающие. Те, кто впервые едут, вообще не знают, куда обращаться. Для деток с инвалидностью такая дорога тоже тяжелое испытание», – отметила Мамуль.

Председатель городского общества инвалидов сообщила, что из целого ряда необходимых специалистов в Керчи в рамках МСЭК детям можно пройти только невролога.

«Но ведь не все дети имеют инвалидность на почве неврологических расстройств», – добавила Мамуль.

По ее словам, в настоящее время вопросом занялся Общенародный российский фронт.

«Мы согласны даже на то, чтобы была выездная комиссия, состоящая из всех необходимых специалистов, которая бы периодически приезжала в Керчь, хотя бы раз в квартал», – рассказала Мамуль.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 20.11.17

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