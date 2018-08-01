«Скушай заячий помет»: уровень медицины в Керчи стремится ко дну

Жители Керчи отмечают удручающее состояние медицины в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», керчане жалуются на низкое качество медицинской помощи, отсутствие оборудования, специалистов, особенно детских (в поликлиниках нет гинекологов, нефрологов, логопедов, на весь город работают всего два отоларинголога, совмещающих детский и взрослый прием, и один детский психиатр) и бюрократию. К слову, последний пункт объединяет пациентов и медиков. Врачи говорят, что из-за «кучи бумажек» они физически не могут уложиться во временные нормативы, из-за чрезмерной нагрузки и несоответствующей ей зарплате многие медики увольняются.

А оставшиеся зачастую лечат наугад. Особенно распространена такая практика среди педиатров, которые автоматически прописывают антибиотики без установления точного диагноза и этимологии заболевания, до получения результатов анализов, иногда даже не назначая их.

«Наш врач может одновременно антибиотики и противовирусные прописать. На всякий случай», – рассказала «Новому Дню» жительница города. Отметим, что на подобное «лечение» жалуются и в Симферополе.

При этом терапевты и педиатры вводят пациентов в заблуждение, говоря о полной безопасности этих препаратов и необходимости их приема в случае постановки таких диагнозов, как ОРВИ, ОРЗ, ангина, ринит, грипп и другие.

«Без антибиотиков вы равно не обойдетесь», – заявляют медработники.

Между тем, сами врачи признают, что в случае вирусных инфекций эти препараты не только не помогут, но и с высокой вероятностью могут навредить.

«60% – 80% врачей в России назначают антибиотик для перестраховки, не проверяя, будет ли он действовать на конкретный штамм бактерии у конкретного пациента или нет», – рассказал клинический фармаколог, заведующий научно-исследовательским центром «ГБОУ ВПО Смоленская ГМА» Минздрава РФ; д. м. н., профессор Владимир Рафальский.

Сам профессор рекомендует искать «хорошего специалиста, который найдет баланс между здравым смыслом и предосторожностью».

Но если антибактериальная «панацея» – широко распространенная общероссийская практика, то попытка поставить диагноз по рентгеновскому снимку, на котором почти ничего не видно, похоже, крымское «ноу-хау».

Как рассказали «Новому Дню» родители 5-летнего керчанина, из-за технической и моральной изношенности рентген-аппарата в одной из поликлиник города постановка точного диагноза (например, пневмонии) крайне затруднительна и остается на совести специалистов-рентгенологов, которые зачастую в заключении пишут то, чего нет, чтобы не пропустить возможное заболевание.

«Наш участковый педиатр направила на флюорографию. Она показала пневмонию. При этом никаких симптомов у ребенка не было. Назначили антибиотики. А потом врач призналась, что да, периодически так делают, пишут то, чего нет, на всякий случай. А она с таким заключением обязана назначить антибактериальную терапию даже при отсутствии болезни», – рассказали керчане, добавив, что обследование ребенка в платном центре на современном рентген аппарате показало отсутствие якобы выявленного заболевания.

Врачи инфекционного отделения одной из севастопольских детских больниц в неофициальном разговоре признались корреспонденту «Нового Дня», что когда их новый рентген-аппарат по каким-то причинам не работает, они пользуются старым, который ничем не лучше керченского.

Между тем, родители маленьких керчан жалуются, что участковые педиатры заставляют приводить детей с температурой до 37,6 градусов на прием в поликлинику, в общую очередь, а не вызывать врача на дом.

«В регистратуре, конечно, не отказывают, и врач приходит на дом (иногда через несколько часов), но потом приходится выслушивать от него, что родители совсем обнаглели и с такой температурой могли бы и в поликлинику прийти», – возмущаются горожане.

Не лучше обстоят дела и у взрослых пациентов. Во время «Прямой линии» с Владимиром

Путиным, которая проходила 7 июня, жительница Крыма сообщила президенту, что онкобольные крымчане лишены качественного медобслуживания. В частности, бесплатные препараты для химиотерапии можно получить только в Симферополе, и то

ограниченным списком. В результате пациентов, если и лечат, то не всегда подходящими именно для его диагноза медикаментами.

«Есть список бесплатных препаратов, они – не плохие, качественные. Но подходят не для всех диагнозов и пациентов. Можно приобрести подходящие препараты, но уже самостоятельно за деньги», – подтверждают сотрудники Республиканского онкодиспансера, пожелавшие остаться неизвестными.

По данным Минздрава РФ, по итогам 2017 года Крым находится на четвертом месте по росту онкозаболеваний (+9%) среди российских регионов. При этом на втором месте в стране после рака кожи находится рак груди. Однако пройти маммографию в государственном медучреждении керчанкам крайне затруднительно.

Отметим, что это исследование согласно приказу министерства здравоохранения РФ от 30 августа 2012 г. N 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (с изменениями и дополнениями) должно проводиться женщинам старше 35 лет 1 раз в 2 года. Женщинам до 35 лет выполняется ультразвуковое исследование молочных желез. При выявлении патологии молочной железы проводится маммография.

Кроме того, маммографию должны проводить, если есть назначение врача-гинеколога, маммолога, акушера, хирурга. Согласно постановлению Совмина РК от 29 декабря 2016 г. N 658 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Крым на 2017 год», сроки проведения выполняемых по направлению врача диагностических инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований в плановой форме – не более 14 календарных дней со дня назначения.

На деле это выглядит следующим образом. «У меня подтвержденный диагноз мастопатия. Есть соответствующее УЗИ. Обратилась в поликлинику, чтобы направили на маммографию. Карточки не было, пришлось заводить. В регистратуре поохали, что пришлось это делать. Потом заявили, что карту на руки не отдадут, так как «ваша карта – наша собственность (прямо вот так и сказали). А еще отправили в кабинет для направления на диспансеризацию (доводов о том, что она мне не нужна, никто не хотел слушать). А потом заявили: «По-вашему году маммография не положена». На аргумент про показания заявили: «Давайте направление» (про положенное УЗИ никто не заикнулся). А чтобы получить напрвление ( хотя у меня есть результат УЗИ, что автоматически дает право на маммографию), нужно записаться к гинекологу, где-то на сентябрь», – рассказала «Новому Дню» горожанка.

Медработники республиканского онкодиспансера признаются, что из-за подобного отношения в поликлиниках к ним попадают пациентки на таких стадиях, когда им уже нельзя помочь.

«Временная тянучка. Сначала ждать приема гинеколога, потом ждать результаты анализа. Потом с ними снова к гинекологу – и не факт, что день в день после получения. Если что-то не так, возможно, назначение повторных исследований. Все это может занять месяцы, а время уходит», – разводят руками специалисты.

Некоторые керчане пытаются жаловаться на врачебный произвол и «искать управу наверху». Однако без особых успехов. Так как городской отдел здравоохранения (население Керчи около 150 тысяч человек) был расформирован еще после референдума, летом 2014-го года, и на его воссоздание в городском бюджете, по словам местных чиновников, денег нет, обратиться можно лишь в республиканский минздрав. А он, говорят горожане, на другой планете: «Дозвониться на «горячую линию» невозможно – она заледенела. Письменные обращения игнорируются».

«Новый День» решил проверить эту информацию и 9-го июня 2018 года направил в ведомство официальный запрос на имя министра Александра Голенко, в котором попросил прокомментировать все изложенные в данном тексте факты и жалобы. Ответа нет до сих пор. Руководитель пресс-службы министерства Оксана Жукова заявила «Новому Дню», что была в отпуске и о судьбе запроса ничего сказать не может, посоветовав обратиться в канцелярию (письмо было направлено на адрес пресс-службы). Существующий на сайте телефон данной службы на звонки не реагирует. Кстати, со времени возвращения пресс-секретаря из отпуска прошло уже более двух недель.

А с того момента, как республиканский минздрав нарушил закон, проигнорировав официальное обращение СМИ – почти месяц.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 01.08.18

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