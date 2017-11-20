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Понедельник, 20 ноября 2017, 09:24 мск

Крым

Новости дня, Анонсы

В Керченском проливе восстановлено движение паромов

В Керченском проливе восстановлено движение паромов

Керченская паромная возобновила работу.

Как уже сообщал «Новый День», ночью и утром 20 ноября синоптики прогнозировали туманы 500 – 1000 метров. И не ошиблись. Густой туман ночью окутал пролив, паромы пришлось остановить до улучшения видимости. В данный момент на официальном сайте Морской дирекции сообщается «Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям».

Напомним, сегодня в Крыму ожидаются сильные дожди, ветер может усилиться до 20-25 метров в секунду.

Керчь, Варвара Бурлакова

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