В Киеве снова осквернили Вечный огонь

Вандалы снова осквернили Вечный огонь в парке Вечной Славы в Киеве.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью: неизвестные снова залили монумент цементом, поставив посредине крест.
Напомним, аналогичный случай произошел 6 ноября. Преступники не найдены до сих пор.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 20.11.17
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