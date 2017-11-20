В Киеве снова осквернили Вечный огонь

Вандалы снова осквернили Вечный огонь в парке Вечной Славы в Киеве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел минувшей ночью: неизвестные снова залили монумент цементом, поставив посредине крест.

Напомним, аналогичный случай произошел 6 ноября. Преступники не найдены до сих пор.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 20.11.17

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